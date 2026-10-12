In Birkfeld tanzten 42 Maturantinnen und Maturanten im Mondschein

Elegante Polonaise, artistische Einlagen und eine Tanzfläche, auf der kein Halten war: Beim Maturaball des Borg Birkfeld wurde das Motto „Dancing in the Moonlight – Eine Nacht voller Träume” bis vier Uhr früh gelebt.

Das Borg Birkfeld eröffnete am Samstag mit 42 Maturantinnen und Maturanten die heurige Ballsaison im Bezirk Weiz

Elegante Schritte, schwungvolle Drehungen und spektakuläre Hebefiguren: Mit einer eindrucksvollen Polonaise eröffneten die 34 jungen Damen und acht Herren der Klassen 8a und 8b des Borg Birkfeld ihre große Ballnacht. Für die Choreografie hatten Samy und Simon von der Tanzschule „Dance Austria“ gesorgt.

„Dancing in the Moonlight – Eine Nacht voller Träume“ lautete das Motto, zu dem sich rund 1600 Besucherinnen und Besucher in der Peter-Rosegger-Halle einfanden.

© KLZ / Andreas Tauser Durch die Eröffnung führten Lea Ilzer-Wachmann und Marie Lembacher

Durch die Eröffnung führten Lea Ilzer-Wachmann und Marie Lembacher, die sich bei den Sponsoren und bei der Gemeinde Birkfeld für das Zurverfügungstellen der Halle sowie bei den Schulwarten Martin Königshofer und Hannes Schantl für die aktive Mithilfe bedankten.

Direktor Michael Krenn-Gugl wählte für seine pointierte Ansprache einen ungewöhnlichen Weg: Statt von der Bühne zu sprechen, spazierte er durch die Reihen seiner Schülerinnen und Schüler über die Tanzfläche. Unter den Ehrengästen waren Bürgermeister Oliver Felber, Landtagsabgeordnete Silvia Karelly (beide ÖVP) und Nationalratsabgeordneter Manuel Pfeifer (FPÖ).

© KLZ / Andreas Tauser Direktor Michael Krenn-Gugl bei seiner Ansprache

Danach gehörte das Parkett den Tanzenden: Nach dem traditionellen Walzer mit Lehrkräften und Eltern war die Tanzfläche vom ersten Lied an voll. Die Ballband „The Rizz“ wechselte auf hohem musikalischen Niveau zwischen Walzer, Austropop und Rock.

Während in der Halle getanzt wurde, flanierten die anderen Gäste durch die beiden Stockwerke, trafen sich an Wein- und Cocktailbar oder feierten in der Disco zu den Klängen von DJ Krebs.

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1 / 158 Birkfeld tanzte im Mondschein! 42 Maturantinnen und Maturanten des BORG Birkfeld eröffneten ihren Ball unter dem Motto „Dancing in the Moonlight – Eine Nacht voller Träume“. © KLZ / Andreas Tauser

Beim Schätzspiel war Köpfchen gefragt: Wie viele Kilometer Schulweg legen alle 42 Maturantinnen und Maturanten zusammen täglich zurück? Stolze 705 Kilometer! Maria Grabner aus Birkfeld lag mit ihrer Schätzung am nächsten und gewann einen Rasenmäher im Wert von 650 Euro, gesponsert von Landring Birkfeld.

Zwei Höhepunkte um Mitternacht: Erst wurden Alexander Riedl und Emma Breitenberger, beide in ihrer Freizeit Musiker bei der Kameradschaftskapelle Weiz, zum Ballkönigspaar gekürt.

Dann verwandelte sich die Tanzfläche erneut in eine Bühne: Bei der Mitternachtseinlage gaben die Schülerinnen und Schüler Vollgas, wurden dabei sogar von ihren Lehrern und vom Direktor unterstützt. Akrobatische Tanzfiguren, junge Herren, die in Lederhosen mit nacktem Oberkörper ihre Muskeln spielen ließen.

© KLZ / Andreas Tauser Als Abschluss der Einlage wurde getanzt, gesprungen und gefeiert, manche saßen wie bei einem Rockkonzert auf den Schultern anderer

Als Abschluss der Einlage wurde getanzt, gesprungen und gefeiert, manche saßen wie bei einem Rockkonzert auf den Schultern anderer. Der Ball endete erst nach vier Uhr früh, bis dahin war die Peter-Rosegger-Halle ein Ballsaal im Mondschein.