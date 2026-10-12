Am Dobratsch entsteht ein Ort für die Trauer um Sternenkinder

Die Initiative „Sterne schauen“ soll am Dobratsch an Kinder erinnern, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Weitere Gedenkplätze geplant.

Ein Kind zu verlieren, noch bevor das gemeinsame Leben richtig begonnen hat: Für Eltern, deren Kind vor, während oder kurz nach der Geburt stirbt, bleibt eine Trauer, die im Alltag oft wenig Platz findet. In Bad Bleiberg soll sie nun sichtbar werden. Die Initiative „Sterne schauen“ schafft gemeinsam mit dem Verein Wandelstern einen Ort des Gedenkens an diese sogenannten Sternenkinder.

Den Anfang machen kleine Infotafeln auf Sitzbänken entlang des Gipfelwegs am Dobratsch. Naturpark-Rangerinnen und -Ranger haben bereits erste Tafeln angebracht, weitere sollen in den kommenden Wochen folgen. Zwischen der Rosstratte und dem Gipfel sind insgesamt zehn bis zwölf Plaketten vorgesehen.

Die Initiative „Sterne schauen“ „Sterne schauen“ ist ein gemeinsames Projekt von Wandelstern und dem Österreichischen Verband der Sternenkindhilfe „Mein Sternenkind“. Mehr als 100 gekennzeichnete Orte bieten Eltern, Geschwistern und Angehörigen Raum zum Erinnern und Innehalten. Ein QR-Code auf den Plaketten führt zur Online-Hilfskarte für Sternenkindfamilien.

„Es geht uns vor allem darum, betroffene Eltern zu unterstützen und diesem sensiblen Thema Raum zu geben“, sagt Monika Michenthaler, Gemeinderätin der ULB in Bad Bleiberg.

Auch im Tal sind Gedenkplätze geplant

Langfristig soll die Initiative auch in Bad Bleiberg selbst einen Platz finden. Zwei weitere Standorte sind dort vorgesehen. Ergänzend sollen Vorträge oder eine geführte Wanderung das Thema aufgreifen. „Rund um diese Plätze möchten wir das Projekt durch begleitende Vorträge oder eine geführte Wanderung erweitern“, erklärt Michenthaler abschließend.