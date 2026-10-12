Mutmaßliche Schüsse in Bielefeld – mehrere Verletzte

Mehrere Verdächtige sind laut Zeugen aktuell auf der Flucht.

Mehrere Menschen sind am Abend in Bielefeld-Schildesche verletzt worden. Die Polizei wurde darüber informiert, dass an einem Parkplatz in der deutschen Stadt Schüsse gefallen sein sollen, wie ein Sprecher sagte. Ob die Verletzten Schusswunden hätten, könne man derzeit nicht sagen. Der Tatort sei für die Spurensicherung gesperrt worden. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ könne man zunächst keine näheren Angaben machen, sagte der Sprecher.

Der WDR berichtete, Zeugen hätten von einer Auseinandersetzung erzählt, bei der Schüsse gefallen seien. Einige Verletzungen gingen demnach auf den Einsatz von Stichwaffen zurück. Mehrere mutmaßliche Täter seien auf der Flucht. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht.