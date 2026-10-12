Ente orange: Das E-Auto, auf das alle warten, kostet 15.100 Euro

Citroën reanimiert den 2-CV-Mythos: Elektrisch, mit viel Liebe, und mit einem Fokus auf ein ganz neues Segment an günstigeren E-Autos, das es noch nicht gibt.

Citroën-Chefdesigner Pierre Leclercq steht neben seinem Baby. Orange der Auftritt, Knallgelb der Innenraum, Sitzbänke statt der klassichen Sitze, ein Picknickkorb statt der Mittelkonsole, ein Autoradio als portable Musicbox, nun ja, eben fürs Picknick. Zu 85, 90 Prozent werden wir dieses Auto genauso auf der Straße sehen – Citroen hat den 2 CV, liebevoll Ente genannt, reanimiert. Als Elektroauto um 15.000 Euro Startpreis.

Mutterkonzern Stellantis hat hier in Paris den neuen Citroën 2 CV vorgestellt. In einer Halle, in der früher Zepelline gebaut wurden, hat man einen Laufsteg errichtet, auf den Autos und ein halbes Dutzend Weltpremieren des Konzerns passen. Aber kein anderes Auto stand so im Mittelpunkt und wurde so oft fotografiert wie der 2 CV.

1 / 12 Die alte Ente . . . © Mirko Re

Kurzer Geschichtsunterricht: Das hässliche Entlein, 1948 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt, war nie ein Schönling. Es war ein Arbeitstier, einfach, günstig, zwar wackelig auf den Rädern, aber unverwüstlich. Zwei Bauern, ein Zentner Kartoffeln, ein kleines Fasswein und eine Spitzengeschwindigkeit von 60 km/h sollte reichen, und die wacklige Federung sollte selbst auf einem buckligen Feldweg den Transport von einem Korb Eiern ohne Verluste erlauben.

So ein Auto wurde dann Kult, weil es sogar die 68er-Bewegung, die Friedensbewegung okkupierte und selbst in einem James-Bond-Film auftreten durfte. Es war ein Statement zum Leben. Einfacher, günstiger, ohne Protz, und nie aggressiv. Die Ente stand immer für mehr: Für Nutzbarkeit, Aufbruchsstimmung, für das Verbinden von Menschen, Man musste sie liebhaben, die Ente. Deshalb ist heute wieder ihre Zeit gekommen, von der alten wurden fünf Millionen Autos produziert.

Und diese Brücke möchte man aus der Vergangenheit in eine Elektro-Zukunft schlagen. Man wolle mit der Farb- und Materialwelt des 2CV Concept „Optimismus und Lebensfreude ausstrahlen“, so wie die alte Ente heute noch jedem ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Für Chefdesigner Leclercq hat es etwas mit Stolz zu tund, dieses Auto „durfte“ er designen.

Einiges wird sich in der endgültigen Version, die 2028 (zum 80. Geburtstag) auf unsere Straßen kommen soll, verlieren. Etwa die am Dachhimmel befestigte Lichterkette, eine Anspielung auf „französische Tanzlokale“. Aber die Substanz wird bleiben, und das ist gut so: 3,76 statt der alten 3,85 Meter, „Die Frontpartie musste begehrenswert wirken, ohne den Eindruck eines Spielzeugautos zu erwecken“, sagt Leclercq.

Noch gibt es keine fixen technischen Daten, die Batterie könnte bei 30 kWh Kapazität liegen, der E-Motor wird irgendwo bei 100 PS. Die neue Ente zielt auf ein ganz besonderes Segment ab, das die EU einführen will: Genannt M1E soll es die Autos günstiger machen, indem man die überbordenden Assistenzsysteme abspeckt und auf dem aktuellen Stand für zehn Jahre einfriert, aber die wichtigen Sicherheitseckdaten (Crashtests etc.) beibehält. Für die Produktion/Entwicklung in Europa soll es zusätzliche finanzielle Anreize geben, gut möglich also, dass die Ente unter die 15.000-Euro-Grenze fällt.

Die Anspielungen an die eigene Geschichte sind am neuen 2 CV liebenswert. Aber genauso wie im Jahr 1948 muss die Ente nicht gefallen, um sie ins Herz zu schließen. Sie interpretiert das eigene Kulturgut neu, ohne die alte Ente zu kopieren. Die vertikalen Liinien auf der Motorhaube, die Kotflügel, der abstehende Heckklappengriff, die Sitzbank, die auch in der Endversion (aber mit Kopfstützen, natürlich) bleiben soll, ja selbst der Bildschirm ist eine Hommage an die Vergangenheit – man hat einen eigenen Comiczeichner für die Grafik engagiert.