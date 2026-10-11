Meinl-Reisinger besucht britischen Amtskollegen Miliband

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist am Montag nach London, wo sie ihren britischen Amtskollegen Ed Miliband treffen wird. Am Dienstag ist in Folge ein Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Noël Barrot in Paris geplant. Die Besuche reihen sich laut Außenministerium (BMEIA) in einen intensiven vorbereitenden Austausch mit den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats ein, bevor Österreich darin im Jänner 2027 einen nichtständigen Sitz übernimmt.

Ziel sei die "bestmögliche Abstimmung", so das BMEIA im Vorfeld. Am Rande der UNO-Generalversammlung in New York hatte sich die NEOS-Politikerin Ende September mit den Außenministern aller zehn nichtständigen Mitglieder ausgetauscht und ein Treffen mit Chefdiplomaten all jener Länder ausgerichtet, die ebenso wie Österreich im kommenden Jahr in den Sicherheitsrat einziehen werden (Portugal, Kirgistan, Trinidad und Tobago, Simbabwe).

Meinl-Reisinger fehlt damit beim Treffen der EU-Außenminister am Montag in Luxemburg, bei dem sie von Staatssekretär Josef Schellhorn (ebenfalls NEOS) vertreten wird.