Libanon: Zwei Tote durch israelischen Beschuss

Bei der Olivenernte im Südlibanon sind am Sonntag zwei Menschen durch israelischen Beschuss getötet worden. Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtete, wurde in der Nähe der Ortschaft Yater, die etwa fünf Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt ist, ein Ex-Soldat durch israelischen Artilleriebeschuss getötet. Im Dorf Froun, das am Rand des von Israel besetzten Gebietes liegt, wurde ein Mann von einem explodierenden Munitionsrest getötet.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hatte den Libanon im März mit Angriffen auf Israel in den Iran-Krieg hineingezogen. Israel reagierte mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Unter Vermittlung der USA hatten sich die Regierungen Israels und des Libanon im Juni auf eine Rahmenvereinbarung geeinigt, die den Weg für ein endgültiges Friedensabkommen zwischen den beiden Nachbarländern ebnen soll.

Die Vereinbarung sieht die Entwaffnung der Hisbollah, einen schrittweisen Abzug der israelischen Armee aus dem Süden des Libanon und zugleich die Entsendung der libanesischen Armee in die Region vor. Die Hisbollah weigert sich aber weiterhin, ihre Waffen niederzulegen. Israel setzt indes Angriffe im Libanon fort und hält Gebiete im Süden des Landes besetzt.