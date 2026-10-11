Dutzende Tote nach Luftangriff im Sudan

Bei einem Luftangriff nahe der Grenze zu Ägypten sind im Sudan nach Angaben des Mediziner-Netzwerkes Sudan Doctors Network Dutzende Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Ziel des Angriffs seien Goldabbaustätten gewesen, berichtete die Organisation.

Eine andere Organisation, die Darfur Victims Advocacy, sprach von 200 Toten und etwa 120 Verletzten. Demnach sollen ägyptische Militärflugzeuge das Abbaugebiet bombardiert haben, in dem Tausende nach Gold schürfen. Die Zahlen sowie die Vorwürfe gegen Ägypten lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

In den sudanesischen sozialen Medien kursierten Bilder von Flugblättern, die von den ägyptischen Flugzeugen abgeworfen sein sollen. Darin war von einer Sicherheitskampagne gegen illegalen Goldabbau die Rede. Im Sudan herrscht seit dreieinhalb Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Das Gebiet, in dem es den Berichten zufolge Luftangriffe gab, gehört nicht zu den aktuellen Kampfgebieten.

Allerdings werfen Experten den Konfliktparteien vor, Einnahmen aus dem Verkauf von Bodenschätzen wie Gold zum Kauf von Waffen zu verwenden. In dem Konflikt bekriegen sich die Regierungsarmee SAF des sudanesischen De-facto-Machthabers Abdel Fattah al-Burhan und die Miliz RSF von Mohamed Hamdan Daglo. Der Krieg hat die nach UNO-Angaben schwerste humanitäre Krise weltweit mit mehr als elf Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen ausgelöst.