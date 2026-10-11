Bezirk Murau: Sohn (7) schlief im Auto, als es zur Kollision kam

Ein Frontalzusammenstoß auf der B 97 in St. Georgen am Kreischberg forderte am Sonntag insgesamt vier Verletzte.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B 97 am Fuße des Kreischbergs wurden am Sonntagnachmittag alle vier Autoinsassen verletzt – zum Glück aber nur leicht.

Der Unfall passierte gegen 15 Uhr kurz nach der Ortsausfahrt von Lutzmannsdorf. Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Murau war in Richtung St. Georgen am Kreischberg unterwegs, ihm kam dort ein 38-Jähriger mit seinem Auto entgegen. Im Fahrzeug des 38-Jährigen aus dem Bezirk Murau befanden sich noch eine 22-Jährige am Beifahrersitz und der siebenjährige Sohn des Lenkers auf dem Rücksitz. Beide schliefen zu diesem Zeitpunkt.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn der B 97 und prallte frontal in das Auto des 72-Jährigen. Dieses wurde von der Fahrbahn auf eine angrenzende Wiese geschleudert. Das Auto des 38-Jährigen kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Beteiligte wurden ins Spital eingeliefert

Nach ersten Erkenntnissen dürften alle Beteiligten leichte Verletzungen erlitten haben. Rettungskräfte aus den Bezirken Murau und Tamsweg versorgten die Insassen und brachten sie anschließend ins Krankenhaus Tamsweg.

Die B 97 blieb während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wechselseitig befahrbar, eine örtliche Umleitung wurde zusätzlich eingerichtet.