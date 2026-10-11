Harry und Meghan planen nach Rückkehr ersten Auftritt

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan planen Berichten zufolge für die kommenden Tage ihren ersten gemeinsamen Auftritt seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien. Das Paar werde am Donnerstag Nottingham besuchen, um sich über die Projekte von drei Wohltätigkeitsorganisationen zu informieren, berichtete die "Sunday Times". In Nottingham hatten Harry und Meghan auch ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung im Jahr 2017 gehabt.

Nach sechsjähriger Abwesenheit war Harry Ende August mit seiner Frau, der früheren US-Schauspielerin Meghan Markle, und den beiden Kindern Archie und Lilibet überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.

Mit seinem an Krebs erkrankten Vater König Charles III. hat sich Prinz Harry offenbar inzwischen ausgesöhnt. Das Zerwürfnis mit seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, und dessen Frau Kate besteht Berichten zufolge aber weiterhin.

Harry hatte Mitte September bereits in London an einer Spendenveranstaltung für die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games teilgenommen, einen Sportwettbewerb für verwundete Soldaten. Seine Frau Meghan begleitete ihn zu diesem Termin aber nicht. Am Freitag besuchte der 42-Jährige ein Rugby-Spiel. Als er zwischendurch auf dem großen Stadionbildschirm gezeigt wurde, wurden in Teilen des Publikums Buh-Rufe laut.

König Charles hatte Anfang September klargestellt, dass Harry und dessen Frau weiterhin keine "arbeitenden Mitglieder" der Königsfamilie sind. In einem offiziellen Schreiben erklärte er, dass die Stellung des Paares "der von Privatpersonen gleicht" und die beiden nicht mit "Seine/Ihre Königliche Hoheit" angesprochen werden.

Laut dem Bericht der "Sunday Times" werden Harry und Meghan wohl nicht zu den Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie auf dem Anwesen des Königs in Sandringham eingeladen. Das Paar plane daher, zu Weihnachten in die USA zu reisen.