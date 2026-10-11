„Die schöne Magelone“: poesievolle Darstellung zu dritt

Selten zu hörende Brahms-Lieder mit Klavier und Rezitation in der Musikschule Deutschlandsberg.

Die Qualität dieser Aufführung hätte besseren Besuch verdient. Nicht übersehen werden sollte, dass der zu Texten von Ludwig Tieck von Brahms 1869 vertonte Zyklus „Die schöne Magelone“ nicht gerade zu den häufig aufgeführten Werken des Hamburger Meisters zählt.

Umso verdienstvoller, dass der rührige und vielseitige Peter Baran, der sich des Werkes nicht zum ersten Male angenommen hatte, mit seiner immer wieder das Sanft-Erzählerische hervorkehrenden, variationsreichen, bis zur letzten Silbe verständlichen Rezitation die romantische Liebesgeschichte gleichsam zu neuem Leben erweckt. Der aus London stammende, in Graz engagierte Tenor Ted Black machte dank seiner vom Piano bis zu hellem tenoralem Schmelz reichenden Stimmkultur die 15 Gesänge zu einem denkwürdigen Vokalereignis. Stefan Birnhuber schließlich rundete am Fazioli-Flügel mit feiner, stets der jeweiligen Struktur entsprechenden Anschlagskultur das Geschehen ab. Mannigfache Bravo-Rufe aus schütter frequentierten Reihen. Walther Neumann

Nächster Termin: 25. 10. Wayne Darling Trio, 18 Uhr Musikschule. Karten: Tel. 0664 284 53 37.