Kletter-Ass Schubert knackte die DNA und schrieb Geschichte

Der Innsbrucker Jakob Schubert bezwang als Erster zwei Routen im bisher höchsten bewältigten Schwierigkeitsgrad.

Jakob Schubert hat als erster Kletterer weltweit zwei Routen im bisher höchsten bewältigten Schwierigkeitsgrad 9c bezwungen. Der 35-jährige Innsbrucker durchstieg am Samstagnachmittag in der französischen Verdonschlucht die „DNA“, eine 50 Meter lange, extrem überhängende Route. Für den historischen Meilenstein benötigte der zweifache Olympia-Medaillengewinner neun Versuche, ehe er die gut 120 Züge erfolgreich aneinanderreihte.

„Der Durchstieg von der DNA bedeutet mir natürlich unglaublich viel. Es ist schwer, so eine Leistung im Vergleich zu den Olympiamedaillen oder WM-Titel einzuordnen, aber ist auf jeden Fall ganz oben bei meinen Erfolgen anzuordnen und etwas, auf das ich unglaublich stolz bin“, sagte Schubert.

Insgesamt fünf 9c-Routen

Seine erste 9c-Route hatte Schubert im September 2023 mit „B.I.G.“ in Norwegen erstbegangen. „DNA“ war 2022 vom Franzosen Sébastien Bouin nach 150 Tagen und rund 250 Versuchen erstmals bezwungen worden. Weltweit existieren derzeit fünf Routen, die mit dem Schwierigkeitsgrad 9c bewertet wurden.