Israel droht Hamas-Anführer mit dem Tod

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Chef der islamistischen Hamas, Khalil al-Hayya, mit dem Tod gedroht. Katz erklärte auf der Plattform X, Israel habe die Hamas-Führer im Gazastreifen ausgeschaltet und al-Hayyas Stunde werde kommen. Er werde zu "seinen Kameraden in die Tiefen der Hölle geschickt".

In demselben Beitrag postete Katz ein Foto, das den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit al-Hayya zeigt. Katz warf Erdogan vor, er rolle weiter den roten Teppich für die Mörder der Hamas aus und unterstütze deren terroristische Aktivitäten.

Der 65 Jahre alte al-Hayya führt die Hamas seit dem 20. Juli und hält sich überwiegend im Golfstaat Katar auf. Al-Hayyas Vorgänger, Yahya al-Sinwar, wurde bei einer Militäroperation im Oktober 2024 im Gazastreifen getötet. Der Vorgänger von al-Sinwar, Ismail Haniyeh, wurde Opfer eines gezielten Anschlags Ende 2024 in Teheran.

Im vergangenen Jahr hatte Israels Luftwaffe versucht, die Führungsspitze der Hamas in der Hauptstadt Doha anzugreifen - al-Hayya war dabei Berichten zufolge ein Ziel. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl. Vier seiner Söhne wurden bisher bei israelischen Angriffen getötet, darunter einer bei dem Angriff in Doha.