Sebastian Ofner musste sich operieren lassen und auch Filip Misolic kämpft derzeit wieder mit seiner Fitness.

Blickt man auf die ATP-Weltrangliste, findet man Sebastian Ofner als bestgereihten Österreicher auf Position 119. Dies wird sich bis zum Saisonende allerdings noch ändern, hat der Mürztaler doch seine Saison vorzeitig beendet, nachdem er sich Mitte vergangener Woche nach 2021 und 2024 zum bereits dritten Mal einem operativen Eingriff an der linken Ferse unterziehen musste. „Jetzt stehen Physiotherapie und Reha an, damit ich vollständig genese, wieder bei einhundert Prozent bin und stark ins Training zurückkehren kann“, schrieb der St. Mareiner auf seiner Instagram-Seite. In vier bis sechs Wochen will der 30-Jährige wieder auf dem Platz stehen. „Ich bin sehr optimistisch und kann es kaum erwarten, wieder loszulegen“, lässt der ehemalige Weltranglisten-37. wissen. Dass ihn die stetigen gesundheitlichen Rückschläge auch mental belasten, daraus macht der Obersteirer kein Hehl. Trotzdem ist für den Schützling von Wolfgang Thiem und Steve Rettl ein vorzeitiges Karriereende keine Option. „Warum auch, ich bin überzeugt, dass ich noch fünf, sechs gute Jahre auf der Tour haben kann.“

Doch ist Ofner nicht der einzige Steirer, den derzeit Probleme mit dem Fuß plagen. So steht auch hinter der Fitness von Filip Misolic ein Fragezeichen. Nachdem beim Grazer die Ruptur der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle nach monatelanger Pause endlich ausgeheilt war, kehrte der 25-Jährige bei den US Open dank seines Protected Rankings wieder auf die Tour zurück. Ende September musste der Schützling von Luka Kutanjac beim Bari-Challenger allerdings aufgeben. Grund waren wieder aufgetretene Schmerzen im Fußbereich. Doch erklärte Misolics Schwester und Managerin Nina, die Probleme seien eher psychischer Natur. Beim Challenger in Braga musste sich „Miso“, der im Computer auf Position 495 abgerutscht ist, in der zweiten Qualifikationsrunde glatt geschlagen geben. Schwester Nina: „Irgendetwas stimmt nicht, wir wissen aber noch nichts Genaues. Filip trainiert derzeit zwar, wird sich aber diese Woche untersuchen lassen.“

Ein Dämpfer für Kraus

Bei den Frauen musste Sinja Kraus nach ihrem tollen Erfolgslauf in Peking, wo sie sensationell ins Achtelfinale eingezogen war, einen Dämpfer hinnehmen. So zog die Wienerin im Qualifikationsfinale für das WTA-1000-Turnier in Wuhan gegen die Türkin Zeynep Sönmez mit 2:6, 4:6 den Kürzeren. Für Kraus geht es nun beim Turnier in Tokio weiter. Vor einer Mammutaufgabe steht derweilen Lilli Tagger. Die 18-jährige Lienzerin trifft nicht vor Dienstag in der ersten Wuhan-Runde auf die Tschechin Nikola Bartinkova, die sich in Peking bis ins Halbfinale gespielt hatte. Apropos Peking: Den Titel sicherte sich mit Zheng Qiwen (7:5, 6:4 über Mirra Andrejewa) erstmals in der Turniergeschichte eine Chinesin.