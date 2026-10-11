Bei Festnahme: Betrunkener verletzte Polizisten und beschädigte Streifenwagen

45-jähriger Klagenfurter musste von der Polizei niedergerungen werden.

Stark alkoholisiert randalierte ein Mann in der Nacht auf den 11. Oktober in einem Klagenfurter Lokal. Als die Polizei knapp nach Mitternacht dort eintraf, beruhigte sich der 45-jährige Klagenfurter allerdings nicht – im Gegenteil. Beim Einschreiten der Polizei ging der Mann sogleich auf die Beamten los, attackierte sie körperlich und versuchte sich der ausgesprochenen Festnahme zu entziehen. Erst mittels massiver Anstrengung gelang es den Beamten, den Mann niederzuringen und schließlich festzunehmen.

Bei dem Vorfall wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Zudem entstand Sachschaden an einem Streifenwagen. Der Festgenommene wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Nach seiner Vernehmung am Vormittag ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Anzeige auf freiem Fuß an.