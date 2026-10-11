Die Beamten waren zu der Wohnung gerufen worden, weil eine 55-Jährige ihre pflegebedürftige Tochter geschlagen haben soll.

Die Polizei hat in einer Wohnung in Lambach (Bezirk Wels-Land) 73 verwahrloste und abgemagerte Kaninchen und Meerschweinchen entdeckt. Die Beamten waren am 8. Oktober zu der Wohnung der 55-Jährigen gerufen worden, weil sie ihre pflegebedürftige Tochter geschlagen haben soll. Als die Beamten vor Ort waren, entdeckten sie die auf engstem Raum in dutzende Käfige gepferchten Nagetiere, bestätigte die Polizei am Sonntag einen Bericht in der "Kronen Zeitung".

Die Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land wurde informiert und am vergangenen Donnerstag wurden der Halterin die Kaninchen und Meerschweinchen abgenommen. Die Frau wird wegen Tierquälerei angezeigt, zudem laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung.