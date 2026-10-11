Aufräumarbeiten nach dem schweren Erdbeben in Panama

Nach dem schweren Erdbeben in Panama haben die Aufräumarbeiten in den besonders betroffenen Regionen im Südwesten des Landes begonnen. Während die Behörden am Wochenende noch das Ausmaß der Schäden in abgelegenen Gebieten ermittelten, besuchte Präsident José Raúl Mulino betroffene Regionen. Seine Regierung rief den Notstand aus. Bei dem Beben der Stärke 7,7 wurden am Freitag rund 30 Menschen verletzt; Berichte über Todesopfer gab es nicht.

Mehrere Ortschaften waren am Wochenende weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten, weil Straßen durch das Beben beschädigt wurden. "Die Katastrophe, der wir gegenüberstehen, ist enorm", sagte Staatschef Mulino bei seiner Ankunft in einem der betroffenen Gebiete. Seine Regierung rief am Samstag den Notstand aus, um den Transport von Hilfsgütern im Wert von umgerechnet 90 Millionen Euro in die Krisengebiete zu erleichtern.

In der Stadt Macaracas in der Provinz Herrera wurden dutzende Häuser schwer beschädigt; die rund 66.000 Einwohner waren am Samstag ohne Strom. Mehr als 100 Nachbeben erschütterten am Wochenende die Region, einige von ihnen erreichten eine Stärke von bis zu 6,0.

Neben Herrera waren die Provinzen Los Santos, Coclé und Veraguas besonders stark betroffen. Zahlreiche Wohngebäude, Krankenhäuser, Behördeneinrichtungen, Brücken und Straßen wurden hier beschädigt. Den Behörden zufolge gab es rund 30 Leichtverletzte.

Sie sei bei den ersten Erdstößen "in einen Schockzustand geraten", sagte die 28-jährige Yakshuri Castillo aus Chitré etwa 250 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Panama-Stadt der Nachrichtenagentur AFP. Seither übernachte sie im Freien, aus Angst vor weiteren Beben.

"So etwas haben wir noch nie erlebt", sagte der 41 Jahre alte Aldulfo Quintero, als er die Trümmer in seinem Geschäft in Chitré beseitigte. Er habe "große Angst" vor neuen Erdbeben, fügte er hinzu. Jederzeit könne es dazu kommen, befürchtete er.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben der Stärke 7,7 am Freitag um 12.56 Uhr Ortszeit zehn Kilometer von der Kleinstadt Pitaloza Arriba entfernt. Für den östlichen Pazifik war zunächst eine Tsunami-Warnung ausgegeben worden, die später wieder aufgehoben wurde. Die Erschütterungen waren auch in der Hauptstadt Panama-Stadt zu spüren gewesen - mehr als 250 Kilometer vom Epizentrum entfernt.

Auf einem in Onlinediensten verbreiteten Video war zu sehen, wie Wasser aus einem Pool auf dem Dach eines Hochhauses schwappte. Ein anderes Video zeigte eine heftig schwankende Brücke über den Panama-Kanal, über die Autos fuhren. Die für den Kanal zuständige Behörde erklärte, der Schiffsverkehr sei nicht von dem Beben betroffen.

Die USA sagten rasche Hilfe zu. Außenminister Marco Rubio erklärte im Onlinedienst X, er verfolge die Lage genau. Seine Behörde werde "umgehend Ressourcen und Personal für Hilfsmaßnahmen" mobilisieren.

In Panama sind Erdbeben eigentlich selten. In Lateinamerika gab es in diesem Jahr jedoch schon mindestens vier Erdbeben mit einer Stärke von über 7,0.