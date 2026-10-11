Bei ihm sei ein Knoten in einem frühen Stadium und an einer klar begrenzten Stelle entdeckt worden, erklärte das Kirchenoberhaupt beim Angelusgebet.

Papst Leo XIV. hat am Sonntag angekündigt, dass er sich einem operativen Eingriff an der Lunge unterziehen werde. Bei ihm sei ein Knoten in einem frühen Stadium und an einer klar begrenzten Stelle entdeckt worden, erklärte das Kirchenoberhaupt beim Angelusgebet.

„Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht. Deshalb habe ich mich auf ihren Rat hin entschieden, mich operieren zu lassen, um den Knoten entfernen zu lassen“, sagte der Papst weiter.

OP in den kommenden Tagen

Die Operation sei bereits für die kommenden Tage geplant. Weitere Angaben zur Art des Befunds oder zum genauen Zeitpunkt des Eingriffs machte der 71-jährige Papst zunächst nicht.

Trotz der angekündigten Operation bestätigte Papst Leo XIV. seine geplante Reise nach Peru. Der Besuch in dem südamerikanischen Land ist derzeit für den Zeitraum vom 6. bis 17. November angesetzt.

Beim Angelusgebet auf dem Petersplatz wandte sich das Kirchenoberhaupt an peruanische Gläubige, die an einer Prozession zu Ehren des „Señor de los Milagros“ teilnahmen. „Ich danke euch für eure Gebete für die Pastoralreise, die ich in Peru unternehmen werde“, sagte der Papst.