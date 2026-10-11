Der Niederösterreicher steht seinem Arbeitgeber TSG Hoffenheim in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

Schlechte Nachrichten für die TSG Hoffenheim und das ÖFB-Nationalteam: Der österreichische Teamspieler Patrick Wimmer hat sich eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen und fällt laut Klubangaben voraussichtlich bis zur Länderspielpause im November aus.



Damit steht ein großes Fragezeichen hinter der Teilnahme des Offensivspielers an Österreichs beiden abschließenden Nations-League-Partien gegen Irland und Israel. Wimmer stand bei allen vier Länderspielen des letzte Woche zu Ende gegangenen Lehrgangs in der Startelf und verbuchte sowohl im Heimspiel gegen den Kosovo als auch in Irland eine Torvorlage.

Seinem Arbeitgeber stand der 25-Jährige bereits bei der 2:3-Heimniederlage gegen den Hamburger SV nicht zur Verfügung. Im Rahmen der Europa League trifft Hoffenheim am 26. November auf den SK Sturm.