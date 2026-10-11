AMS-Chef Kopf warnt: „Dann fährt der Bus nur mehr einmal am Tag“

Arbeitskräftemangel wird im Süden Österreichs zu einem großen Problem. Kopf: „Manche in der Politik haben das noch nicht ansatzweise verstanden.“

Der Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, hat in der ORF-„Pressestunde“ dramatische Bilder des sich schleichend aufbauenden Arbeitskräftemangels gezeichnet. „Manche in der Politik haben das Problem der Demografie noch nicht ansatzweise verstanden“, sagte Kopf. Er nannte aber auch Lösungsansätze.

Gegenwärtig ist die hohe Arbeitslosigkeit das vorrangige Problem des heimischen Arbeitsmarkts, der sich nur langsam erholt. Derzeit sinken die Zahlen bei den Männern, die Frauenarbeitslosigkeit steigt aber noch aufgrund der Anhebung des Pensionsalters, des Aus der Bildungskarenz und der Schwäche der Handelssparte, in der viele Frauen beschäftigt sind. Besserung erwartet Kopf 2027.

Wenig Arbeitslosigkeit, wenig Produktivität

Längerfristig wird aber die Demografie zur großen Herausforderung, sieht man von den Städten ab. Kopf nannte explizit Osttirol, Kärnten, Teile der Steiermark und das Südburgenland. Die Bevölkerung gehe in manchen Regionen um 10 Prozent zurück, die Erwerbsbevölkerung aber um 25 Prozent. „Da fahren dann die Busse nur mehr einmal am Tag und der Kindergarten schließt, weil es zu wenige Kinder gibt.“ In Teilen Osteuropas, die stark von Abwanderung betroffen sind, sehe man schon heute die Folgen: „Dort gibt es zwar wenig Arbeitslosigkeit, aber auch ganz wenig Produktivität. Und es ist dann auch niemand mehr da, der einen pflegt.“

Der AMS-Chef beschrieb Lösungsansätze dafür. Ziel müsse sein, die vorhandenen ungenutzten Potenziale auszuschöpfen: längeres Arbeiten, mehr Vollzeit statt Teilzeit, Aufqualifizierung von jungen Arbeitslosen, speziell bei Geflüchteten. Durch Zuwanderung von Fachkräften („Rot-Weiß-Rot-Karte“) kämen laut Kopf „nicht annähernd“ genug, zumal diese Schlüsselarbeitskräfte vorrangig in die Städte ziehen würden. „Wenn wir an allen Schrauben drehen, könnte es klappen“.

„Wir haben eine Arbeitszeitverkürzung“

Dass die Regierung jüngst die reduzierten Beiträge für Geringverdiener für die Arbeitslosenversicherung gestrichen hat, befürwortet Kopf. Die Politik habe damit Beschäftigten mit wenig Einkommen helfen wollen, damit aber auch Teilzeit gefördert. „Wir haben eine Arbeitszeitverkürzung“, konstatierte Kopf.

Dass Kinderbetreuung dafür ein Faktor ist, offenbare das Delta zwischen Bundesländern mit kurzen Öffnungszeiten der Kindergärten gegenüber Wien mit flächendeckendem Ganztagsangebot. Die Teilzeitquote der Frauen beträgt in Wien 40 Prozent, in Oberösterreich fast 60 Prozent. Bei Männern zeigt sich laut Statistik Austria das Gegenteil: In Wien haben bereits 20 Prozent der männlichen Beschäftigten eine Teilzeitstelle, in Oberösterreich sind es unter 10 Prozent. Es ist also nicht nur die Kinderbetreuung.

Kopf sprach sich in der Pressestunde auch für neue Formen der Ausbildung aus, um in der Zukunft genügend Facharbeitskräfte im heimischen Arbeitsmarkt zu haben. Konkret nannte der AMS-Chef die Lehre nach der Matura. „Das gilt als Rückschritt, ist aber falsch.“ Eine längere Schulbildung sei oft nützlich, weil auch das Lernen gelehrt werde. Das sei auch wichtig in der Berufsausbildung.