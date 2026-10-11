Hinweise auf Anschlagspläne gegen Polens Regierungsspitze

Regierungschef Tusk und Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz sind offenbar im Visier. Zuvor gab es bereits eine Gewaltwelle an polnischen Schulen.

Polen geht Informationen über mögliche Pläne für einen Anschlag auf den Regierungschef und den Verteidigungsminister des Landes nach. Dies teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Sonntag auf der Online-Plattform X mit.

Ermittlungen auf Hochtouren

Innenminister Marcin Kierwiński habe Maßnahmen in dieser Sache angeordnet. Die Polizei habe Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erhalten.

Die polnischen Behörden sind derzeit wegen einer Welle von Gewalt an Schulen in erhöhter Alarmbereitschaft. Dabei kam erst am Donnerstag ein Hausmeister ums Leben.