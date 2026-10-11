Bergsteiger saßen in Tirol über Nacht im Schneefall in Steilgelände fest

Die Suchaktion war gegen Mitternacht aufgrund der Dunkelheit und des einsetzenden Schneefalls abgebrochen und am Sonntag um 7 Uhr fortgesetzt worden.

Zwei Bergsteiger im Alter von 18 Jahren sind Samstagnachmittag beim Abstieg vom Schrankogel (3497 Meter, Bez. Imst) in Bergnot geraten. Sie kamen laut Polizei im Nebel vom markierten Steig in steiles, unwegsames Gelände ab. Als das Duo festsaß, setzte es einen Notruf ab. Acht Bergretter und ein Alpinpolizist machten sich zu Fuß auf die Suche, da der Einsatz eines Helikopters unmöglich war. Die beiden Deutschen wurden erst Sonntagfrüh stark unterkühlt aufgefunden.

Die Suchaktion war gegen Mitternacht aufgrund der Dunkelheit und des einsetzenden Schneefalls abgebrochen und am Sonntag um 7 Uhr fortgesetzt worden. Eine knappe Stunde später stießen die Retter auf die Männer aus Hannover und dem Landkreis Aichach-Friedberg. Die beiden 18-Jährigen wurden mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.