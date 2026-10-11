Glockenturm in Florenz wird erstmals umfassend restauriert

Der berühmte Glockenturm von Giotto in Florenz wird erstmals in seiner Geschichte umfassend restauriert. Die Arbeiten an dem 86 Meter hohen Bauwerk sollen rund fünf Jahre dauern und sowohl das Äußere als auch das Innere des Monuments umfassen. Das Gerüst wurde so gestaltet, dass es den Anforderungen der Restauratoren entspricht. Die Arbeiten sollen von oben nach unten erfolgen, wobei das Gerüst nach und nach abgebaut wird, sobald die jeweiligen Bereiche restauriert sind.

Die Kosten belaufen sich auf mehr als sieben Millionen Euro und werden vollständig von der Dombauhütte Opera di Santa Maria del Fiore getragen, die für die Pflege und Erhaltung der bedeutenden Bauwerke des Florentiner Domkomplexes verantwortlich ist.

Der Glockenturm ist seit sieben Jahrhunderten den Einflüssen der Witterung ausgesetzt. Zwar gab es im Laufe des 20. Jahrhunderts wiederholt Konservierungsmaßnahmen, diese beschränkten sich jedoch stets auf einzelne Bereiche des Bauwerks. Dazu gehörten Arbeiten an den Marmorreliefs, die in den 1950er-Jahren begannen, sowie Restaurierungsmaßnahmen an der Süd- und Ostseite in den 1980er und 1990er-Jahren.

Als wichtigste Ursache für die Schäden gilt nach Angaben der für die Restaurierung verantwortlichen Architektin Beatrice Agostini die dauerhafte Einwirkung von Witterungseinflüssen. Regen, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Sonneneinstrahlung wirken täglich auf Marmor und andere Steine ein. Im Laufe der Zeit führen sie zu Veränderungen des Materials, einem Verlust des inneren Zusammenhalts und zum Ablösen von Gesteinsschichten.

Hinzu kommt die Luftverschmutzung, die nach Einschätzung der Fachleute eine besonders wichtige Rolle beim Verfall gespielt hat. Schadstoffe reagieren gemeinsam mit saurem Regen vor allem mit dem weißen Marmor. Dadurch entstehen schwarze Krusten, die hauptsächlich aus Gips und Feinstaub bestehen. Diese Ablagerungen sind nicht nur ein ästhetisches Problem. Sie können die Steinoberflächen allmählich schwächen und dazu führen, dass fein gearbeitete Details und plastische Formen der Skulpturen verloren gehen.

Neben den natürlichen Einflüssen spielen auch menschliche Aktivitäten eine Rolle. In stark frequentierten Bereichen sind Abnutzungsspuren durch Besucher zu erkennen. Hinzu kommen Schäden durch aufgebrachte Schriftzüge und andere Formen von Vandalismus.