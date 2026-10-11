Heino-Versteigerung: Sonnenbrillen, ein BMW und Foto mit Jagger

Der Schlagersänger schafft Platz und versteigert einen ganzen Stapel an Kunstwerken, Autos und anderer Dinge aus deinem Leben.

Ob sich Heino an seinen letzten Besuch am Wörthersee noch mit Freuden erinnert? Immerhin endete der Dreh der Pilotfolge einer Wörthersee-Serie durchaus konfliktgeladen. Der Schlagersänger ärgerte sich über das Gendern im mutmaßlichen Titel der Serie: „Die Rettungsschwimmer:innen“.

Erinnerungen ganz anderer Art – und nicht nur an den Wörthersee – werden nun in acht Auktionen in Klagenfurt angeboten. Insgesamt 1200 Gegenstände aus dem Leben von Heino und seiner bereits verstorbenen Ehefrau Hannelore werden im November verkauft. Und manche der angebotenen Erinnerungsstücke sind so kurios, dass sie tatsächlich nur von Heino stammen können: Etwa eine Plastik seines Schäferhunds oder eine Sammlung von Sonnenbrillen, die der Sänger seit den 1970er tragen muss, um seine durch eine Schilddrüsenerkrankung besonders lichtempfindlichen Augen zu schützen.

1 / 2 Eine Metallplastik von Heinos Schäferhund gibt es auch zu kaufen © Cavinnash

Eher was für echte Fans sind hingegen eine Reihe von Bildern, Karikaturen und Malereien, die Heino zeigen, ebenso Bilder des Sängers mit Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger oder dem Magier-Duo Siegfried und Roy. Kulturhistorisch zumindest etwas wertvoller dürfte da ein Ölbild sein, das dem österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand gehörte.

© Cavinnash Heino-Bilder gibt es in unterschiedlichen Preisklassen und Größen zu kaufen.

Nicht nur für Heino-Fans interessant sind hingegen die Autos, die versteigert werden. Etwa ein BMW Z4 Roadster mit bisher lediglich 18.600 gefahrenen Kilometer zum Rufpreis von 10.000 Euro oder ein Bentley Continental Flying Spur (161.812 Kilometer) um 25.000.