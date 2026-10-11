Mann drohte mit dem Umbringen und attackierte Lokalgäste mit Totschläger

Brutale Szenen vor einem Lokal in Wolfsberg. Gegen einen 32-Jährigen wird nun ermittelt.

In der Nacht auf Sonntag, den 11. Oktober, kam es gegen 00.40 Uhr in einem Lokal in Wolfsberg zu einem Polizeieinsatz. Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg geriet dort mit mehreren Gästen in einen Streit, woraufhin ihn ein Security-Mitarbeiter des Lokals verwies.

Der Mann kam der Aufforderung nach, drohte den Anwesenden jedoch beim Verlassen mit dem Umbringen. Kurz darauf fuhr er mit seinem Pkw weg, kehrte jedoch bald zu dem Lokal zurück. Vor dem Gebäude kam es daraufhin zu einer erneuten Auseinandersetzung mit Gästen. Dabei setzte der 32-Jährige einen Totschläger ein und verletzte mindestens einen 47-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg. Gäste vor Ort hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest.

Suchtmittel im Auto

Die alarmierten Beamtinnen und Beamten stellten bei dem Verdächtigen Suchtmittelutensilien sicher. Einen Alkotest verweigerte er. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann jedoch aus der polizeilichen Anhaltung entlassen und auf freiem Fuß angezeigt.