Darum spielt Carlos Alcaraz in Shanghai mit Schnauzer

Der Spanier hatte mit seinem Team eine Wette laufen – und diese gewonnen.

Es ist ein Bild, an das man sich erst gewöhnen muss. So überraschte Carlos Alcaraz bei seinem Erstrunden-Auftritt beim Masters-Turnier in Shanghai gegen Juan Manuel Cerundolo mit einem prächtigen Schnauzbart. Wie es dazu kam, erklärte der Spanier nach seinem glatten 6:3, 6:3-Erfolg.

So hätte der siebenfache Grand-Slam-Sieger mit seinem Team ausgemacht, wenn der das Turnier in Tokio gewinnen würde, in Shanghai alle einen Schnauzbart tragen müssten. Und bekanntlich konnte „Carlitos“ seinen Titel in der japanischen Hauptstadt erfolgreich verteidigen.

In Runde drei geht es für den Spanier, der in Shanghai hinter Alexander Zverev an Position zwei gesetzt ist, gegen den Belgier Zizou Bergs.