Bayern lässt nach Neuer-Patzer Punkte gegen Augsburg liegen

Beim 2:2 zwischen Augsburg und dem FC Bayern erzielten die Fuggerstädter das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Hoffenheim verlor gegen Hamburg.

Der FC Bayern hat mit Mühe die erste Saisonniederlage abgewendet, den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga aber auch aufgrund eines Rekordtors verpasst. Im bayerischen Derby beim FC Augsburg musste sich der Meister am Samstag nach einem zweimaligen Rückstand mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Augsburg schockte die Bayern mit dem schnellsten Treffer der Bundesliga-Geschichte nach 8,4 Sekunden, den Torhüter Manuel Neuer mit einem Patzer erst ermöglichte.

Das Derby lieferte Spannung und Emotion. Die Münchner hatten das Rekord-Gegentor, zwei Patzer von Neuer, zwei Aluminiumtreffer und drei wegen Abseits aberkannte Tore wegzustecken und kamen dank Ismael Saibari (55.) und Nathaniel Brown (80.) noch zu einem Unentschieden. Robin Fellhauer und Rodrigo Ribeiro (65.) hatten die Gastgeber zweimal in Führung gebracht.

Kurioses Tor

Das erste Tor fiel kurios. Bayern spielte den Anstoß direkt zurück zu Neuer, der von Fellhauer angelaufen wurde. Der Torwart-Routinier versuchte den Ball über den Augsburger zu chippen, traf Fellhauer aber am Rücken. Dieser konnte dann allein auf das leere Tor zulaufen und zum 1:0 vollenden.

Angestachelt vom Rückschlag drängte das Münchner Starensemble auf den Ausgleich - und kam phasenweise zu Chancen im Minutentakt. Allerdings hätten sich die Münchner auch mehr Gegentore fangen können: Der FCA trieb einige Konter gefährlich über den Platz, nur der Abschluss passte nicht. In einer wilden Schlussphase wehrte sich Augsburg erfolgreich gegen die Niederlage.

Nicht am Platz stand Konrad Laimer, weil der Bayern-Allrounder Vater geworden ist. Sein ÖFB-Teamkollege Michael Gregoritsch wurde bei Augsburg im Finish eingewechselt.

Eine bittere Niederlage kassierten Trainer Christian Ilzer und Alexander Prass (ab 71.) mit TSG Hoffenheim im Heimspiel gegen den HSV. Der Club aus Sinsheim ging in der 53. Minute in Führung, nach Gelb-Rot für Bernardo (65.) kippte aber die Partie. Terem Moffi (83.) und Miro Muheim (94.) schossen die Hamburger noch zum Sieg.

Bayer Leverkusen gewann das Duell der bisherigen Tabellennachbarn mit dem FSV Mainz 05 (mit Stefan Posch und Philipp Mwene) auswärts 4:3 (2:2) und bleibt als Tabellenvierter vorne dabei. Der 1. FC Union Berlin hat dank eines späten Treffers von Livan Burcu (81.) einen Befreiungsschlag geschafft. Die Köpenicker holten am fünften Spieltag mit einem 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger SV Elversberg mit Torhüter Nicolas Kristof den ersten Saisonsieg. Der VfB Stuttgart siegte beim SC Paderborn 2:0 (1:0).