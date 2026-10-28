Nachwuchssportlerwahl 2026: Luise Tritscher ist nur eine von zwölf Sportlerinnen, die heuer nominiert wurden. Die 17-jährige Ramsauerin hat sich heuer bei der Junioren-WM gleich doppelt versilbert.

Fragt man Luise Tritscher nach ihrer Lieblingsschanze, kommt es wie aus der Pistole geschossen: „Die Normalschanze in Lillehammer und die Hunderter in Stams.“ Dass die Ramsauerin zum kleinen Bakken in der norwegischen Olympiastadt eine besondere Beziehung hat, überrascht nicht. So sprang die Steirerin im heurigen Frühjahr bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Lillehammer sowohl mit dem österreichischen Damen- als auch mit dem Mixed-Team jeweils zur Silbermedaille und feierte damit die bis dato größten Erfolge in ihrer noch jungen Karriere. Die startete bereits im Alter von nur drei Jahren: „Damals bin ich schon mit Alpinski über ein paar Hügel gehüpft“, erinnert sich die 17-Jährige, deren drei Brüder ebenfalls Skispringer waren.

Im vergangenen Winter feierte Tritscher in Villach ihre Weltcup-Premiere, in der kommenden Saison will sich die Stams-Schülerin, die von Elias Medwed und Sepp Walluschnig trainiert wird, über den Alpen- sowie den Kontinentalcup in Richtung Weltcup hocharbeiten und dort kontinuierlich zu mehr Einsätzen kommen. „In Villach war es cool zu sehen, wie es da oben im Weltcup abgeht. Dahin möchte ich jetzt so schnell wie möglich wieder hin“, sagt Tritscher, deren am Bergisel aufgestellte Bestweite derzeit bei 123 Metern liegt. Der weite Satz hat Lust auf mehr gemacht – besonders auch aufs Skifliegen: „Aber da muss ich mich noch ein wenig gedulden, das darf man nämlich erst mit 18 Jahren.“