Die Kombination bekam sie in die Wiege gelegt

Die 16-jährige Trofaiacherin Anna Brandner hofft auf einen baldigen Sprung ins Weltcupteam.

Mit bereits vier Jahren hat sie ihre ersten Schritte in der Loipe gemacht und den ersten Hüpfer über einen Hügel gewagt – dass Anna Brandner den Weg der Nordischen Kombination eingeschlagen hat, verwundert nicht: Ihr Papa ist Vereinstrainer und zwei ihrer insgesamt drei älteren Brüder haben sich selbst einst in der Kombi versucht. Nach der Skihauptschule in Eisenerz wechselte die Trofaiacherin, die für den SK Rottenmann im Einsatz ist, ins Skigymnasium in Stams, wo sie von Oliver Krenn trainiert wird.

Nach einigen Erfolgen im FIS Youth Cup feierte die ÖSV-B-Kader-Athletin Ende September mit zwei Siegen beim Alpencup in Liberec ihre bisher größten Erfolge. „Meine Stärke liegt im Skispringen. Da habe ich meinen Kopf frei und kann es einfach laufen lassen“, sagt Brandner, die sich früher schon beim Goldi-Cup erste Springer-Sporen verdient und für die kommende Saison große Ziele gesetzt hat: „Ich will mir über den Kontinentalcup einen Platz im A-Kader und dann im Weltcupteam holen.“ Dass die Kombination ihren Olympia-Status verloren hat, bedeutet für die Steirerin nicht den Weltuntergang: „Es gibt ja noch Weltmeisterschaften und andere große Ziele.“