steirischer herbst: Berührendes und Bemerkenswertes

Der zweite Abend im ORF-musikprotokoll bot nicht nur Neues von teils bemerkenswerter Qualität.

Das RSO-Wien unter der Leitung von Lin Liao und das Grazer Ensemble Zeitfluss mit Edo Micic am Pult bestritten in der Grazer List-Halle den zweiten Abend des Festivals. Dabri stellte die Übergabe der Ehrendoktor-Urkunde durch die KUG an die belarussische Flötistin Maria Kalesnikava die mehrere Jahre in den fürchterlichen Bedingungen einer Strafkolonie in Belarus verbringen musste, einen Höhepunkt dar. Davor hatte sie als Co-Solistin gemeinsam mit der Sopranistin Viktoria Vitrenko in einem Doppelkonzert von Liavon Schwir konzertiert. Davor war die Beschäftigung von Komponistin Mirela Ivičević mit persönlichen Radioerinnerungen aus dem ehemaligen Jugoslawien zu hören. Die stärkste vom RSO dargebotene Arbeit stellte aber „Genesis of an Icon“ von Alessandro Baticci dar, eine vielgestaltige, gut ausgehörte Partitur mit Zug nach vorn.

Die musikalischen Höhepunkte bescherte aber das Ensemble Zeitfluss. „Rite of Margins II“ von Sânziana-Cristina Dobrivrscu und ein Satz aus Clemens Nachtmanns „Essence“ ( einer von Pierre Boulez‘ berühmt-berüchtigter „Polyphonie X“ inspirierten Houellebecq-Vertonung) gefielen. Klaus Langs „Riza“ aber vermochte sehr zu berühren: Mit Material, das sämtlich aus dem Kyrie aus Ockeghems „Missa Caput“ abgeleitet ist, bezieht sich Lang auf Körperteile auf russischen Ikonen, wobei instrumentierte direktere Übernahmen für das Sichtbare und aufgerautere harmonische Flächen für das Verdeckte stehen. Ebenso beeindruckte das Klavierkonzert „Pelagial“ von Oliver Moser, das einen mikrotonal organisierten Ensemblesatz mit der stabilen Temperatur des Flügels konfrontierte, andererseits durch clevere Setzung des Soloparts aber auch raffiniert verschmolz.