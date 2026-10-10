17-Jähriger auf Bad Ischler Hausberg abgestürzt: schwer verletzt

Um schneller ins Tal zu kommen, nahmen sie eine Abkürzung. Bei Anbruch der Dunkelheit geriet das Duo in unwegsames Gelände, worauf einer abstürzte.

Ein 17-Jähriger ist Freitagabend beim Abstieg vom Bad Ischler Hausberg Katrin (Bezirk Gmunden) zehn Meter abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Freund war er am Nachmittag mit der Seilbahn auf den Berg gefahren. Gegen 17.15 Uhr machten sie sich auf den Rückweg. Um schneller ins Tal zu kommen, nahmen sie eine Abkürzung unter der Seilbahn. Bei Anbruch der Dunkelheit geriet das Duo in unwegsames, felsiges Gelände, worauf einer abstürzte.

Der Teenager blieb schwer verletzt auf einem Felsband liegen. Sein Freund kletterte zu ihm, von dort rief er noch seinen Vater an, ehe der Akku seines Handys leer wurde. Der Vater setzte die Rettungskette in Gang. Bei der Stütze Nummer neun nahm die Rettungsmannschaft, die mit der Bahn Richtung Bergstation unterwegs war, Hilfeschreie und Feuerzeuglichter wahr. Die Bahn wurde gestoppt und Ersthelfer seilten sich aus der Kabine zu den 17-Jährigen ab. Gegen 0.45 Uhr war der Schwerverletzte im Tal und wurde der Rettung übergeben.