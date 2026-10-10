Die Pflicht wurde erfüllt

HSG Graz erledigte die Pflichtaufgabe. Bärnbach/Köflach gewann daheim knapp, die Füchse verhinderten in Linz Schlimmeres.

Die HSG Graz hat sich wieder zurückgemeldet. Nach der Niederlage gegen Spitzenreiter Margareten haben die Steirer in der HLA-Meisterliga auswärts gegen Atzgersdorf 34:29 (16:13) gewonnen und damit im sechsten Saisonspiel den vierten Sieg gefeiert. „Wir haben die Pflicht erfüllt, mehr nicht“, sagte HSG-Obmann Michael Schweighofer. „Es war schwierig, kompliziert. Nach 25 Minuten haben wir die Partie aber in den Griff bekommen und souverän heimgespielt.“ Die acht Punkte aus sechs Spielen seien kein Zufall, sagt der Grazer Zampano. „Wir sind einfach gut. Die Mannschaft hat Qualität und die jungen ‚Buam‘ im Tor machen das gut. Das heute war ein Spiel, das wir einfach gewinnen müssen, unabhängig vom Tabellenrang.“ Nächste Woche sind die Grazer spielfrei. „Die Pause werden wir nutzen, um ein paar Wunden zu pflegen und dann geht‘s mit Vollgas weiter.“

Die HSG Lipizzanerheimat hat sich daheim gegen Vöslau mit 26:24 (15:11) durchgesetzt und damit den dritten Saisonsieg gefeiert. Weniger erfolgreich verlief der Spieltag für die BT Füchse. Die Obersteirer erwischten bei Linz eine rabenschwarze erste Hälfte und lagen acht Tore (13:21) zurück. „Wenn wir so weitermachen, kann das ganz schlimm ausgehen“, warnte Christoph Neuhold in der Halbzeit. Der Rückraumspieler hatte selbst keine Erklärung für den schwachen Auftritt in den ersten 30 Minuten. „Die zweite Hälfte beginnt mit 0:0, wir wollen das Spiel trotzdem gewinnen. Auch, wenn acht Tore Rückstand viel sind.“ Gewonnen wurde die Partie zwar nicht, der Rückstand aber zumindest minimiert und somit Ergebniskosmetik betrieben. Am Ende gingen die Füchse mit einer etwas verkraftbareren 31:35-Niederlage von der Platte.

In der HLA-Challenge hat Leoben auswärts bei den Fivers II 28:33 verloren und damit im sechsten Saisonspiel die vierte Niederlage kassiert.