steirischer herbst: Bartleby trifft einen queeren Pygmalion

Verweigerung gegen High Performance: Krõõt Juurak und Csaba Molnár beim herbstkabarett im Forum Stadtpark.

Herman Melvilles Schreiber Bartleby hatte bereits 2014 einen großen Auftritt beim steirischen herbst. Sein berühmter Akt der Verweigerung war Ausgangspunkt des Festivalmottos „I prefer not to ... share!“ Beim herbstkabarett stellt sich nun die aus Tallinn stammende Krõõt Juurak mit exakt solcher Haltung auf die Bühne. Was passiert, wenn eine Comedienne wie Melvilles Schreiber NEIN sagt, keine Witze machen will aber dafür gerne Pause? Juurak verweigert in „The Bare Minimum“ ihrem Publikum selbst den Habitus, mit dem trockener Humor sonst gerne auftritt: Wie privat steht sie vor dem Auditorium (auch wenn sie nicht Pause macht), lässt die Zuseher von der Lichtregie ausblenden und grinst am liebsten selbst über sich. Eine – letztlich urkomische – Non-Performance, die sich symbolhaft dem allgegenwärtigen Performance-Druck entzieht.

Dem setzt das herbst-Programm als Antithese den slowakischen Performer Csaba Molnár entgegen, der in „I’ll Show You How It Feels“ als Drag Queen Nicole Clore rasant die Bühne rockt. Begleitet von einem Akkordeonisten, den Clore als von ihr „designtes“ Geschöpf vorstellt, turnt er in einer hyperaktiven Show virtuos von Song- zu Tanzeinlagen und lässt das staunende Publikum in die Abgründe eines modernen Pygmalion-Mythos blicken. Nichts passiert ohne tieferen Sinn, die scheinbar wirre Wildheit der Performance baut auf ein dichtes Netz aus künstlerischen Referenzen, die mal banal, mal „deep“, mal beides in einem sind. Wow!