Cristiano Ronaldo laut Berichten vorläufig gesperrt

Nach seiner Abreise von der Nationalmannschaft wurde Cristiano Ronaldo laut Medienberichten vom portugiesischen Verband gesperrt. Für wie lange sei noch offen.

Cristiano Ronaldo ist laut Medienberichten nach dem Eklat um seine Abreise aus dem Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft vorläufig vom Verband gesperrt worden. Das berichtet unter anderem die portugiesische Zeitung „A Bola“. Ein offizielles Urteil von der Disziplinarkommission über das Strafmaß gibt es noch nicht. Ronaldo hatte während des Länderspielblocks für reichlich Schlagzeilen gesorgt.

Zuerst war er aus dem Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft vorzeitig abgereist, nachdem er beim 2:1 im Nations-League-Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden war. Nach dem Eklat warf der mehrmalige Weltfußballer Trainer Jorge Jesus öffentlich Wortbruch vor. Seine Zukunft im Nationalteam ist offen.

Bisher bestritt der frühere Stürmerstar von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte. Titelverteidiger Portugal gewann alle vier Nations-League-Spiele in den beiden turbulenten Wochen und steht vorzeitig im Viertelfinale. Ronaldo hatte in seinem Statement durchblicken lassen, dass er mit einer Bestrafung oder Sperre rechne. Danach stünde er dem Team aber wieder zur Verfügung.