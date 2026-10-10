„Empörendes“ Jugendwort des Jahres 2026 in Deutschland

In der Langenscheidt-Abstimmung setzte sich „Ragebait“ knapp durch – und Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner wird ihrem Status als Jugendwort-Kultfigur wieder einmal gerecht.

Ist „Ragebait“ als deutsches Jugendwort des Jahres 2026 eigentlich „Ragebait“? Wohl eher nicht, sonst hätte es sich nicht bei der Abstimmung des Langenscheidt-Verlags durchgesetzt. „Ragebait“, das wörtlich übersetzt „Wutköder“ heißt und für absichtlich platzierte Empörung in sozialen Netzwerken steht, erhielt 36,5 Prozent der Stimmen unter den befragten Jugendlichen einer Online-Abstimmung. Auf den Rängen zwei und drei folgten mit 33,8 Prozent „Peak“ und mit 29,7 Prozent „Crashout“.

Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner, die bereits mehrmals mit ihren Jugendwort-Videos auf Social Media viral gegangen ist, verkündete den diesjährigen Sieger entsprechend seiner Bedeutung: „Wer noch Skinny Jeans trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ „Trinkt ihr ernsthaft noch Pumpkin Spice Latte?“ „Jugendwörter sind übrigens völliger Quatsch. Niemand redet so!“ Alles Aussagen, die für sich genommen Ragebait-würdig sind.

„Ragebait“ folgt auf „das crazy“

Mit „Ragebait“ sind laut Verlag Inhalte gemeint, die in sozialen Medien absichtlich Zorn oder Empörung auslösen sollen. Häufig seien es Falschmeldungen oder abstruse Meinungen, die einen Schwall von Likes und Kommentaren provozierten und eine hohe Reichweite erzielten. Wenn etwas „Peak“ sei, sei es das Beste vom Besten. Einen „Crashout“ habe, wer völlig die Fassung verliere.

Die Bekanntgabe fand im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt. „Ragebait“ folgte auf „das crazy“, das im vergangenen Jahr Jugendwort des Jahres geworden war. „Das crazy“ wird verwendet, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, keine Lust hat zu antworten oder einfach höflich bleiben will, um das Gespräch am Laufen zu halten. Es ist vergleichbar mit „okay“ oder „aha, cool“.

Die Wörter des Jahres in Österreich

Bis in Österreich die diesjährigen Sieger feststehen, dauert es noch ein bisschen. Bei uns können noch bis Anfang November auf oewort.at Vorschläge eingereicht werden. Eine Jury wird dann eine Vorauswahl treffen. Ergebnisse und Details zu den Wörtern werden laut Homepage am 4. Dezember veröffentlicht.