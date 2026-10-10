Max Verstappen gewinnt chaotischen Sprint in Singapur

Eine Woche nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg in dieser Saison hat Max Verstappen auch erstmals einen Sprint gewonnen. Er war in Singapur der Schnellste.

Vierfach-Weltmeister Max Verstappen hat in der Formel-1-WM sechs Tage nach seinem Saison-Premierensieg in Bahrain mit dem Sprint-Erfolg in Singapur nachgelegt. Der von der Pole Position gestartete Red-Bull-Pilot gewann ein chaotisches Kurzrennen, in dem George Russell in Front gelegen früh ausschied. Auf die weiteren Podestränge kamen die Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Noch für Samstag (15.30 Uhr) ist das Qualifying für den Sonntag-Grand-Prix angesetzt.

Es ist Verstappens 14. Sprint-Sieg im 30. WM-Rennen dieses Formats. Der Lauf wurde regenbedingt mit mehr als einer halben Stunde Verspätung gestartet, das Wasser musste erst aus kritischen Bereichen des Kurses gebracht werden. Das Feld startete auf Intermediate-Reifen, die Punktejagd wurde bei stellenweise noch feuchten Streckenbereichen freigegeben. Der neben Verstappen aus Reihe eins gestartete Russell kam besser weg und führte das Feld in die zweite Runde. In der drehte sich der Brite mit seinem Mercedes in die Streckenbegrenzung, das Safety Car rückte aus.

„Es war mein Fehler, ich bin zu schnell in die Kurve gefahren. Ich glaube, ich hätte gewonnen“, meinte der Brite Russell acht Punkten nachtrauernd. Verstappen bekannte, in dieser Szene Glück gehabt zu haben. „Danach wollte ich ruhig bleiben und alles kontrollieren. Ich bin extrem glücklich.“ Der Niederländer landete seinen Singapur-Premierensieg, als solchen ließ er ihn aber nicht gelten. „Das zählt für mich nicht als Sieg, ich will morgen gewinnen. Dafür müssen wir aber den Start verbessern.“ Sollte es regnen, ist speziell mit Hamilton zu rechnen: „Ich liebe es, hier im Regen zu fahren.“

Im Verlauf des um eine Runde auf 20 Umläufe verkürzten letzten von sechs Saison-Sprints schieden neun der 22 Fahrer aus, so viele hat es bei einem Formel-1-Sprint davor nie erwischt. Nach dem Re-Start formierten sich die auf dem Marina Bay Street Circuit verbliebenen Autos, doch in der letzten Runde wurde es noch einmal dramatisch. Oscar Piastri griff den langsamer werdenden Leclerc im Streben nach einem weiteren Punkt an und kollidierte in Folge mit dem folgenden McLaren-Teamkollegen, Weltmeister Lando Norris. Der Australier schied aus, Norris wurde nur Achter.

Antonelli baut Vorsprung aus

Russell war da längst in der Zuschauerrolle. Nach seinem Ausfall in Bahrain setzte sich seine schwarze Serie fort, wobei der WM-Zweite nun selbst schuld war. WM-Leader Kimi Antonelli war ein Profiteur. Von Position sieben gestartet, wurde sein Mercedes durch die McLaren-Einlage auf Platz vier vorgespült und holte damit immerhin fünf Punkte. Sein Vorsprung auf Russell vor dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr, live ORF 1, Sky) erhöhte sich damit auf 89 Zähler. Für Verstappen war es der Premierensieg in Singapur, im Hauptrennen könnte er durchaus erneut zuschlagen.