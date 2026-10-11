Seit zehn Jahren macht man hier in Bad Eisenkappel Postgeschäfte

Nicole Lamprecht, die die „Geschenke Welt“ in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach betreibt, erhielt von der Österreichischen Post eine Jubiläumsurkunde.

Der von Nicole Lamprecht betriebene Postpartner in der „Geschenke Welt“ in Bad Eisenkappel feierte kürzlich sein zehnjähriges Jubiläum. Angeboten werden dort alle Post-Services, die wichtigsten Finanzdienstleistungen der bank99, das neue Mobilfunk-Paket Yellow sowie ausgewählte Post-Handelswaren. Postpartner-Betreuerin Andrea Kos von der Österreichischen Post überreichte Lamprecht in Anwesenheit von Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik aus der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach feierlich eine Jubiläumsurkunde.

Geöffnet hat der Postpartner von Montag bis Samstag jeweils von 8.30 bis 12 Uhr sowie am Dienstag, Donnerstag und Freitag zusätzlich auch von 14.30 bis 18 Uhr.