Aus dem angekündigten Trio wurde ein Quintett

Brasilianisches Quintett um Emiliano Sampaio begeisterte im Amthof Feldkirchen.

Überraschung! Angekündigt war ein Konzert mit dem brasilianischen Meretrio rund um Gitarrist und Posaunist Emiliano Sampaio. Geworden ist es dann ein Quintett, erweitert um seine Landsleute Chico Santana (Perkussion) und Joander Cruz (Altsaxophon). Nach nur drei Tagen Proben stellten die fünf ein beachtliches Programm aus Eigenkompositionen mehrerer Bandmitglieder vor.

Das funktionierte trotz eifrigem Blättern in Notenzetteln ganz hervorragend – vor allem wegen der sensationellen Rhythmusgruppe mit dem erwähnten Perkussionisten Santana, Luís Oliveira am reduzierten Schlagzeug und Gustavo Boni am E-Bass. Die tief in brasilianisch-afrikanischer Tradition wurzelnde Rhythmusarbeit kommt durch den Bass erst so richtig ins Rollen. Sampaio schlägt sich an der E-Gitarre mal auf die Seite des Rhythmikus, mal auf jene der Harmonien. Seine Posaune bringt hingegen neue Farben ins Spiel.

Ausgefeilte Technik

Altsaxophonist Joander Cruz verfügt über eine ausgefeilte Technik, beherrscht etwa auch das Circle-Breathing. Längere Unisono-Passagen mit Sampaio gelingen ihm mühelos. Wenn er sich solistisch aus dem Bandgefüge löst, dann wirkt es manchmal so, als wüsste er nicht so ganz genau, wie lange er wohin will. Aber das wird sich in weiteren Auftritten der Band sicher noch buchstäblich einspielen. Auf brasilianische Gassenhauer wartete das sonst begeisterte Publikum vergeblich. Aber vielleicht sollten die fünf das im Lichte des bevorstehenden 100. Geburtstags von Antonio Carlos Jobim doch noch einmal überdenken.