Meinl-Reisinger nennt Paketsteuer der Regierung „Murks“

Neos luden zur Mitgliederversammlung nach Linz. Der Leitantrag fordert ein leistungsabhängiges Gehalt für Regierungspolitiker.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat bei einer Mitgliederversammlung der Partei ihre Regierungsarbeit verteidigt und beworben. Man habe beinahe alle Vorhaben in der Regierung durchgesetzt, sagte sie bei ihrer Rede im Design Center Linz. Dass man als kleinster Koalitionspartner von ÖVP und SPÖ nicht alles befürworte, machte sie anhand der Paketsteuer deutlich. Dieser „Murks“ gehöre noch einmal überdacht. Auch für eine EU-Armee sprach sie sich aus. Ein Leitantrag des Vorstandes wurde mit mehr als 83 Prozent beschlossen.

Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, Chancenbonus für Schulen, Senkung der Lohnnebenkosten und Budgetsanierung – mit einer Liste von Miterrungenschaften sah Meinl-Reisinger den Platz ihrer Partei in der Regierung durchwegs gerechtfertigt und wichtig. Neos stehe weder für blinden Optimismus noch für Pessimismus, demonstrierte sie anhand eines Trinkglases, das sie nach und nach mit Wasser füllte (und schließlich auch austrank). Man sei „Possibilisten“, also „Möglichmacher“.

Volles Gehalt für Minister nur bei Schuldenabbau

Dass sie nicht alles goutiere, was die Dreier-Koalition ermöglichen will, machte sie anhand einer unpopulären Maßnahme deutlich: „Die Paketsteuer ist ein Murks, und auch das müssen wir ehrlich sagen.“ Bereits zuvor hatte die Außenministerin in Richtung Koalitionspartner gemeint: „Ich rege es an, dass wir da noch einmal in uns gehen.“ Auch auf anderen Ebenen habe man zu kämpfen. „Teilweise gehe ich mit einer Machete durch diesen Dschungel und schlage irgendwelche Pflanzen zur Seite“, so Meinl-Reisinger.

Tempo machen will Meinl-Reisinger auch bei einer Pensionsreform, etwa durch die schrittweise Anhebung des Pensionsalters auf 67 Jahre. Aber auch in ihrer Funktion als Außenministerin, vor allem in der Sicherheitspolitik, denn „Neutralität schützt nicht“. Angesichts der angespannten internationalen Lage sei eine EU-Armee unerlässlich. „Europa muss sich auf sich selbst verlassen können, sonst ist es verlassen“, warnte Meinl-Reisinger. Die FPÖ hingegen nehme unter dem Deckmantel der Neutralität Partei für den Kreml.

Der Leitantrag, über den in Linz abgestimmt wurde, sieht unter anderem ein leistungsabhängiges Gehalt für Regierungsmitglieder vor. Das Fixum soll 75 Prozent betragen, das volle Gehalt aber nur ausgezahlt werden, wenn die Schuldenquote nicht steigt oder – im Fall eines Defizitverfahrens – die Vorgaben der EU eingehalten werden. Der Antrag erhielt mehr als 83 Prozent Zustimmung.