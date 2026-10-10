Zum Welthundetag: Die Fellnasen der Kleine-Zeitung-Community

Sie bringen uns zum Lachen, schenken uns bedingungslose Liebe und machen jeden Tag ein bisschen schöner: Hunde sind für viele weit mehr als Haustiere – sie sind Familienmitglieder, treue Begleiter und beste Freunde. Zum Welthundetag am 10. Oktober haben wir die Hundefotos unserer Community gesammelt. Sie zeigen ihre vierbeinigen Lieblinge in all ihren Facetten: verspielt, verschmust, neugierig und manchmal auch herrlich frech.