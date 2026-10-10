Riesige Militär-Übung der Nato an der Grenze zu Kärnten

Ab kommender Woche üben 17 Nato-Staaten mit rund 60 Flugzeugen, die in Brescia und in Friaul stationiert sind, den Transport nicht scharfer Atombomben.

Eine große militärische Nato-Übung geht ab kommender Woche in Italien nahe der österreichischen Grenze über die Bühne. Die Übung trägt den englischen Titel „Steadfast Noon“. Italienische Medien übersetzen ihn mit „Mezzogiorno risoluto“, was im Deutschen einem „resoluten Süden“ entspricht. An der Übung nehmen 17 Staaten des Nato-Bündnisses teil, auch türkische Streitkräfte sind diesmal mit dabei.

Für die Bevölkerung werden ab Dienstag die etwa 60 teilnehmenden Flugzeuge, die auch von der Aviano Air Base in Friaul-Julisch Venetien starten, zu hören und zu sehen sein. Geübt wird laut der italienischen Tageszeitung „Messaggero Veneto“ vermutlich auch mit Nachbauten der neuesten B-61-Atomwaffen. Die Flüge haben den Zweck, den Transport taktischer Atombomben über Italien und nahe der angrenzenden Staaten zu üben. Im Vorfeld der Übung wurde mehrmals betont, dass es sich bei den transportierten Waffen um nicht scharfes Material handelt, sondern um Attrappen.

Ghedi und Aviano

Zwei Nato-Basen in Italien sind die Hauptquartiere der Übung: Zum einen ist das die Basis in Ghedi in der norditalienischen Provinz Brescia in der Region Lombardei und eben jene in der Nähe von Kärnten, in Aviano in der Provinz Pordenone.

Im Vorjahr fand die Übung in Holland mit 14 teilnehmenden Staaten statt, im Jahr 2024 in Holland und Belgien mit 13 Nationen. Im Jahr 2023 gab es diese Übung in Italien und Kroatien mit weiteren Ländern des Mittelmeerraumes. Seitens der Nato wurde darauf hingewiesen, dass die aktuelle Übung schon länger geplant gewesen sei.

Anfrage an Minister

Eine politische Anfrage an das italienische Verteidigungsministerium unter Minister Guido Crosetto (Partei „Fratelli d’Italia“) gibt es zur Nato-Übung auch bereits. Angelo Bonelli, ein Abgeordneter der Avs („Alleanza Verdi e Sinistra“, Bündnis Grüne und Linke), verlangt „Aufklärung, warum das Parlament nicht über eine Übung in derartiger Größenordnung auf italienischem Staatsgebiet informiert wurde“.