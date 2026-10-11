Zwei Musiker sorgten für Begeisterung im Feldkirchner Amthof

Vor wenigen Tagen gab es einen besonderen Konzertabend im Feldkirchner Amthof. Zwei Musiker begeisterten das Publikum.

Zu einem besonderen Konzertabend lud das Kultur-Forum-Amthof kürzlich mit zwei Musikern: Tonč Feinig am Piano und Edgar Unterkirchner am Saxophon. „Der Amthof in Feldkirchen war bis auf den letzten Platz gefüllt, zahlreiche Fans waren dafür aus nah und fern angereist“, heißt es vom Kultur-Forum-Amthof.

Unter dem Motto „Von den Wurzeln in die Weite“ präsentierten die beiden Musiker ein außergewöhnliches Zusammenspiel. „Sowohl Feinig als auch Unterkirchner beschäftigen sich seit Jahrzehnten damit, die Grenzen unterschiedlicher Genres zu überschreiten. Jazz, Klassik, Volksmusik und weitere musikalische Einflüsse dürfen dabei nebeneinanderstehen, ohne sich in Schubladen einordnen zu lassen.“

Mit großer Spielfreude, Virtuosität und musikalischer Offenheit begeisterten sie das Publikum. „Der langanhaltende Applaus am Ende war der verdiente Lohn für einen außergewöhnlichen Konzertabend.“