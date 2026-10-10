Unfall mit Pferdeanhänger auf der B 114 in Pöls bei Judenburg

Am Freitag kam es in der Nacht zu einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Pöls, bei dem ein Pkw mit einem Anhänger kollidierte.

Bei dem Unfall wurde laut Feuerwehrangaben niemand ernsthaft verletzt

Am Freitag, 9. Oktober 2026, wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pöls um 21.04 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Triebener Straße (B 114) im Ortsgebiet von Pöls alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache war ein Pkw mit dem Pferdeanhänger eines anderen Fahrzeuges kollidiert. Die Feuerwehrsanitäter übernahmen nach Eintreffen an der Unfallstelle die Erstversorgung der beteiligten Personen und übergaben sie im Anschluss an die Rettungssanitäter des Roten Kreuzes. Laut Feuerwehrangaben wurde jedoch niemand ernsthaft verletzt.

1 / 4 Das stark beschädigte Unfallfahrzeug wurde sicher abgestellt © FF Pöls

Die Polizei nahm den Unfall auf, die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsmitteln und stellte das beschädigte Unfallfahrzeug sicher ab.