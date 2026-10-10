Mehr als hundert Ziele der Houthi-Miliz im Jemen zerstört

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat mehr als hundert militärische Ziele der Houthi-Miliz im Jemen zerstört. Eine „umfassende Militäroperation der internationalen Koalition“, heißt es von Saudi-Arabien.

Im Kampf gegen die pro-iranische Huthi-Miliz im Jemen hat die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition nach eigenen Angaben mehr als hundert militärische Ziele zerstört. Die „umfassende Militäroperation“ richte sich „gegen Kämpfer und Ressourcen der terroristischen Houthi-Miliz“, erklärte ein Sprecher der Militärkoalition, Turki al-Maliki, am Samstag im Onlinedienst X. Es seien 136 militärische Ziele in von der Houthi-Miliz kontrollierten Gebieten zerstört worden.

Der Houthi-Fernsehsender Almasirah berichtete, saudi-arabische Raketen hätten Gebiete im nordwestlichen Bezirk Saada angegriffen. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition unterstützt die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die Houthis. Nach Beginn des Iran-Kriegs vor sieben Monaten war auch der Konflikt im Jemen wieder eskaliert.

Die Houthi-Miliz kontrolliert seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Zuletzt übernahm sie nach einer Blitzoffensive die Kontrolle über große Teile der Küste an der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge Bab al-Mandab. Zudem griffen die Houthis verstärkt mit Drohnen und Raketen Verkehrsknotenpunkte, Ölanlagen und andere zivile Ziele in Saudi-Arabien an, dem größten Rohölexporteur der Welt.