66-Jähriger konnte Brand in seiner Maistrocknungsanlage in Neuhaus eindämmen. Fünf Feuerwehren verhinderten dann Schlimmeres und saugten den Mais ab.

Am Freitagvormittag entdeckte ein Mann (66) in seinem Wirtschaftsgebäude in der Gemeinde Neuhaus einen beginnenden Brand in der Maistrocknungsanlage. Dem 66-Jährigen gelang es, den Brand mit zwei Handfeuerlöschern einzudämmen.

Doch hohe Temperaturen und vorerst unklare Brandverhältnisse erforderten den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Aich, Schwabegg, Neuhaus, Bach und Lavamünd mit insgesamt rund 35 Männern und Frauen. Durch eine Verpuffung entstand auch ein Schaden an der Dachhaut und auch der Dachstuhl geriet in Brand.

1 / 2 Mehrere Atemschutztrupps entfernten den Mais aus der Trocknungsanlage © FF Neuhaus

Im Wirtschaftsgebäude befanden sich etwa sechs Tonnen Mais, die abgesaugt und von den Feuerwehren weggebracht wurden. Nach ersten Erhebungen des Brandermittlers wird ein Defekt bzw. eine Fehlzündung am Brenner als Ursache angenommen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.