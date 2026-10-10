Technikpaket der Fußball-Bundesliga bringt sechs neue Kameras für den VAR

Es tut sich etwas im österreichischen Fußball. Der VAR (Video Assistant Referee) erhält im Laufe des Herbstes zusätzliche Blickwinkel und ist somit besser im Bilde.

Die Konsumenten vor den TV-Geräten haben die Veränderungen bei den Übertragungen der Spiele in der österreichischen Bundesliga durchaus wahrgenommen, vermissen etwa die Experten im Studio von Sky. Aufgefallen ist zudem die (sehr lange) Dauer bei Entscheidungen durch den VAR (Video Assistant Referee). Und dass es weniger Kameraeinstellungen gibt. Die Bundesliga räumt auch ein, dass an der einen oder anderen Stelle Probleme vorlagen. Dass ein Übertragungssignal für einige Minuten gänzlich ausfiel, darf so nicht vorkommen, war nach Auskunft der Liga ein technischer Fehler, der so immer hätte passieren können.

Die Bundesliga möchte ausdrücklich festgehalten haben, dass nur ganz wenige ausländische Kameraleute bei Bundesliga-Spielen eingesetzt werden. Diese kommen aufgrund der näheren Anreise zu einigen Austragungsorten wie Salzburg aus Deutschland. „Ein Lohndumping aufgrund von ausländischen Arbeitskräften findet nicht statt und keinesfalls würden Kameraleute in Übertragungswägen schlafen“, heißt es seitens der Bundesliga.

Die Bundesliga widerspricht auch jenen Personen, die eine schlechtere Übertragungsqualität orten. Man habe trotz sinkender TV-Einnahmen die Übertragungsqualität halten können. „Die Liga investiert in die Produktionskosten den gleichen Betrag wie in den vergangenen Jahren. Uppercut hat 10 Millionen Euro in das Produktions-Center in Wien investiert“, so die Stellungnahme der Bundesliga. Grundsätzlich hält die Liga auch fest, dass man für den Fußball-Konsumenten überträgt und nicht für den VAR. Allerdings konnten Synergien geschaffen werden, die der TV-Produktion und somit dem VAR zugute kommen. Die frei gewordenen finanziellen Mittel werden in neue technische VAR-Entwicklungen investiert.

Noch im Herbst rollt die Bundesliga ein Technikpaket aus. Dem VAR werden insgesamt sechs weitere Kameras zur Verfügung gestellt. Vier zusätzliche Blickwinkel erhält man von den Scoutingfeed-Kameras, zudem kommen zwei VAR-Kameras. Diese Bilder erhält nur der VAR, nicht der TV-Zuseher.

Begrüßenswert wäre, wenn sämtliche in den Stadien befindlichen Kameras (von Sky oder/und ORF) auch für die Spielzeit (nicht nur für Interviews) herangezogen werden könnten. Es wäre eine Win-Win-Win-Situation – für die TV-Konsumenten, für den VAR und für die Bundesliga selbst. Man wird sehen, ob in Zukunft ein Zusammenspiel aller Protagonisten möglich ist, Gespräche laufen.