„Die Bergretter“-Schauspieler steigt nach 17 Jahren aus

ZDF bestätigt den Abschied von Heinz Marecek. Er hat die Serie seit ihren Anfängen begleitet. In der Folge „Bruchstelle“ wartet nicht nur ein gefährlicher Einsatz, sondern auch eine traurige Nachricht.

Der Schauspieler Heinz Marecek (81) verlässt „Die Bergretter“ und für die Fans wird es ein emotionaler Abschied. „Aus dramaturgischen Gründen geht die Geschichte der Rolle Franz Marthaler in der neuen Staffel ‚Die Bergretter‘ zu Ende“, heißt es vom ZDF. Man bedankt sich „für die Zusammenarbeit in 17 großartigen Jahren, in denen er mit seinem Humor und seiner Unnachahmlichkeit als Franz Marthaler für viele heitere Momente gesorgt hat“.

Episode „Bruchstelle“

Bereits aus der Inhaltsbeschreibung der Folge „Bruchstelle“ geht hervor, dass Mareceks Rolle sterben wird. Das Team müsse „den unerwarteten Tod von Franz verarbeiten“. Details zum Tod des Pensionswirts sind nicht bekannt. Die Folge wird am 12. November 2026 auf ZDF ausgestrahlt, sie soll jedoch bereits Ende Oktober in der Mediathek zum Stream veröffentlicht werden.

In der Folge ereignet sich ein gefährlicher Steinschlag im Dachsteingebirge, Marion Mödlhammer gerät in Lebensgefahr. Beim Untersuchen der zerstörten Fangnetze, steht die Baufirma von Marions Ehemann Jürgen im Fokus. Sohn Lennart hat einen schlimmen Verdacht und der Streit innerhalb der Familie eskaliert. Jürgen versucht das Problem auf seine Weise zu lösen, dabei geraten auch die Bergretter in Gefahr.

Heinz Marecek ist mit seiner Figur Franz Marthaler seit dem Start 2009 Teil der Serie. Als Vater von Andreas Marthaler, der von Martin Gruber gespielt wurde, war er mit der ursprünglichen Hauptfigur eng verbunden. Auch nach dessen Serientod blieb Franz Teil der Handlung.