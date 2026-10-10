Bankomat in Supermarkt in Kohfidisch gesprengt – Fahndung läuft

Am Samstagmorgen wurde im Bezirk Oberwart ein Bankomat von Unbekannten gesprengt und ausgeraubt. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Ein Bankomat in einem Supermarkt im Ortsgebiet von Kohfidisch wurde gesprengt – die Fahndung nach den Tätern läuft

In der Nacht auf Samstag, 10. Oktober 2026, wurde gegen 2.45 Uhr ein Bankomat in Kohfidisch (Bezirk Oberwart) gesprengt. Das Gerät befand sich bei einem Supermarkt im Ortsgebiet. Die Täter konnten zunächst entkommen. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand.

Die Polizei leitete unmittelbar nach der Tat eine Fahndung ein, die noch auf Hochtouren läuft. Dabei sind auch Kräfte aus der Steiermark und aus Ungarn im Einsatz.

Die Höhe des Schadens steht derzeit nicht fest. Das Landeskriminalamt Burgenland hat die Ermittlungen aufgenommen.