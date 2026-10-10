Unfall in Kärnten: Alkolenker wich Wild aus und landete im Garten

33-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt verunglückte Freitagabend auf der Rosental Straße. Er wurde leicht verletzt. Ein Alkotest war positiv.

Am 9. Oktober kurz nach 20 Uhr fuhr ein Mann (33) aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Pkw auf der Rosental Straße (B 85) von Ferlach in Richtung Dobrowa. Im Bereich Unterglainach in der Gemeinde Ferlach musste er laut eigenen Angaben aufgrund eines Wildwechsels sein Auto stark nach rechts verreißen, um eine Kollision zu vermeiden.

Dabei geriet er mit seinem Pkw auf die Leitschiene, überschlug sich und kam auf einem Felsen im Garten des angrenzenden Anwesens zum Stillstand. Der 33-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Ein nachfolgender Fahrzeuglenker verständigte die Einsatzkräfte. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Versorgung ab.

Der bei ihm durchgeführte Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land angezeigt. Die Aufräumarbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Glainach-Tratten durchgeführt.