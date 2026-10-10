Schweres Beben in Panama: Keine größeren Zerstörungen

Das starke Erdbeben in Panama hat ersten Meldungen zufolge keine größeren Zerstörungen verursacht. Es gab demnach auch keine Toten. Das Erdbeben der Stärke 7,7 hatte am Freitag den Süden Panamas erschüttert, Gebäude beschädigt und Tausende Menschen auf die Straßen getrieben. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS in einer Tiefe von 12,6 Kilometern in einem dünn besiedelten Gebiet etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

Zunächst wurden Tsunami-Warnungen für Küstenabschnitte mehrerer Länder ausgegeben, darunter Panama, Kolumbien und Costa Rica. Das US-Tsunami-Warnsystem hob die Warnungen jedoch später auf.

Obwohl in den folgenden Stunden mehr als 40 Nachbeben das Land erschütterten, meldeten der Panamakanal und die Kupfermine Cobre Panama einen normalen Betrieb. Auch der internationale Flughafen Tocumen nahm den Flugbetrieb wieder auf. Starke Erdbeben sind in Panama selten. Der Direktor des panamaischen Instituts für Geowissenschaften, Nestor Luque, führte das Beben auf das Azuero-Sona-Verwerfungssystem zurück, in dem sich gelegentlich Druck entlade. Im Gegensatz zu dem Beben in Panama hatten Erdstöße in Venezuela im Juni mehrere Tausend Menschen das Leben gekostet, in Kolumbien kamen im August mehr als 300 Menschen ums Leben.