Königin Suthida flog als erste amtierende Monarchin eine schwedische Gripen-Maschine. Ihr Mann, König Rama X., wartete mit einem Blumenstrauß und einem Abzeichen.

Die thailändische Königin Suthida (48) hat am Donnerstag einen außergewöhnlichen Meilenstein erreicht. Als erste amtierende Monarchin flog sie alleine einen schwedischen Gripen-Kampfjet. Der Flug dauerte 41 Minuten und fand auf dem Luftwaffenstützpunkt Wing 7 in der südthailändischen Provinz Surat Thani statt, berichtet unter anderem „Defence Industry Europe“. Suthidas 74 Jahre alter Ehemann, König Maha Vajiralongkorn, auch bekannt als Rama X., verfolgte das Spektakel und zeigte sich stolz.

Nach der Landung überreichte Rama X. - selbst ein begnadeter Pilot - seiner Frau einen Blumenstrauß und zeichnete sie mit dem goldenen Gripen-Abzeichen aus. Der Aufnäher wurde auf dem linken Ärmel ihrer Uniform angebracht. Laut Medienberichten ist Königin Suthida das erste weibliche Mitglied der thailändischen Luftwaffe, das einen Gripen-Jet geflogen ist. Videos des Flugs wurden am Freitag veröffentlicht.

Wahrlich keine Fluganfängerin

Dem Soloflug von Suthida ging ein langes Training voraus. Thailändischen Medien zufolge übte die Königin mehrere Wochen lang in einem Flugsimulator und absolvierte zehn Flugstunden in einer zweisitzigen Gripen-Maschine. Sie hatte früher bereits lange als Flugbegleiterin gearbeitet. 2010 trat Suthida in den Militärdienst ein und wurde für die Königsgarde ausgebildet. Sie kletterte die Karriereleiter innerhalb des Königlichen Sicherheitskommandos hinauf und wurde dort 2017 zur stellvertretenden Kommandeurin. Parallel absolvierte sie eine Piloten- und Fallschirmausbildung. In Summe soll Suthida knapp 1200 Flugstunden gesammelt haben.

Auf Reisen nahm die Königin schon des Öfteren als Co-Pilotin neben ihrem Mann im Cockpit Platz. König Rama X. und Suthida zeigten sich erstmals 2014 Seite an Seite. Vor sieben Jahren heirateten die beiden drei Tage vor Ramas Krönung. Es ist bereits Ramas vierte Ehe, offiziell hat er aus früheren Beziehungen sieben Kinder.

Wo Gripen-Kampfjets eingesetzt werden

Thailand beschaffte insgesamt zwölf Jets des Typs Gripen C/D aus Schweden. Ein Flugzeug stürzte jedoch 2017 bei einer Flugshow ab, elf Maschinen sind noch im Dienst. Neben dem Entwurfsland Schweden sind die Saab JAS 39 Gripen auch bei den Luftstreitkräften von Südafrika, Ungarn, Tschechien und Brasilien im Einsatz. Sie standen in Libyen (2011) sowie zuletzt beim Grenzkonflikt zwischen Kambodscha und Thailand im Kriegseinsatz. Das ukrainische Militär soll im kommenden Jahr erste Gripen-Jets erhalten.